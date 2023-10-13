المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على منتخب فيتنام 6 - 0 في مباراة ودية

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على نظيره الفيتنامي بـ6 أهداف مقابل لا شيء في مباراة ودية أقيمت أمس الثلاثاء في ملعب كأس العالم في مدينة سو وان الكورية.وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم كوريا الجنوبية بهدفين سجلهما "كيم مين جيه" في الدقيقة السادسة، و"هوانغ هي تشان" في الدقيقة السابعة والعشرين.وفي الشرط الثاني، سجل "مين ترونغ" اللاعب الفيتنامي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51، ثم أحرز "سون هونغ مين" الهدف الرابع في الدقيقة 60، وتبعه "لي كانغ إين" بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 70، وأضاف "تشونغ او يونغ" الهدف السادس في الدقيقة 86.وجاءت هذه المباراة استعدادا للقاء المنتخب الكوري مع منتخب سنغافوره في مباراة ستقام يوم السادس عشر من نوفمبر القادم ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2026.