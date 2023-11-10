فريق تي 1 الكوري يفوز بلقب دوري الأساطير العالمي للمرة الرابعة

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فاز فريق الرياضات الإلكترونية الكوري الجنوبي "تي 1" على فريق "ويبو غيمينغ" الصيني، ليحصل على بطولة العالم "دوري الأساطير 2023"، أمس الأحد، ويحقق لقبه الرابع، وهو رقم قياسي.جاء ذلك بقيادة اللاعب "فيكر"، واسمه الحقيقي "لي سانغ هيوك"، حيث فاز فريق "تي 1" بثلاث مباريات متتالية في المنافسات النهائية للأفضل من أصل خمسة في المباريات التي أقيمت في استاد "غو تشوك" في جنوب سيول، الذي امتلأ بعشرات الآلاف من المشجعين من الداخل والخارج.وبهذا الفوز، انتزع الفريق الكوري لقب البطولة للمرة الرابعة وهو رقم قياسي، وفاز بها للمرة الأولى منذ سبع سنوات من إحراز ألقاب أعوام 2013 و2015 و2016. وقد فازت كوريا الجنوبية باللقب الافتتاحي لمسابقة دوري الأساطير في بطولة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية الشهر الماضي.يذكر أن هذه اللعبة عبارة عن لعبة فيديو مشهورة متعددة اللاعبين على الإنترنت في ساحة معركة، حيث يتقاتل فريقان يتكون كل منهما من خمسة لاعبين، في قتال وجها لوجه لتدمير الخصم.