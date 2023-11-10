سون هونغ مين يقود المنتخب الكوري لكرة القدم للفوز على نظيره الصيني

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على المنتخب الصيني في مباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026، وكأس آسيا لعام 2027، بفضل الأداء المميز الذي قدمه اللاعب سون هونغ مين مهاجم فريق تونتهام البريطاني، حيث سجل هدفين في المباراة التي أقيمت في الصين أمس الثلاثاء، مما قاد كوريا للفوز بـ3 أهداف مقابل لا شي.وبهذا يكون المنتخب الكوري قد رفع رصيده إلى 6 نقاط بفوزه في مبارتين، في مستهل التصفيات، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة، بعد أن كان قد تغلب على منتخب سنغافوره بـ5 أهداف مقابل لا شيء في مباراته الأولى يوم السادس عشر من نوفمبر الجاري.وقد سجل اللاعب "سون" هدفه الأول في الدقيقة الـ11 من المباراة بضربة جزاء.وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، استطاع "سون" تسجيل هدفه الثاني بضربة رأسية، معززا تقدم المنتخب الكوري.واستمرت أفضلية المنتخب الكوري في الشوط الثاني من المباراة، حيث سجل اللاعب "جونغ سونغ هيون" الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والأربعين بضربة رأسية إثر ركلة حرة رفعها "سون"، لتنتهي المباراة بـ3 أهداف مقابل لا شيء.