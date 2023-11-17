المنتخب الكوري ضمن المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت سن 23

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أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي جرت أمس الخميس في الدوحة عاصمة قطر، عن وضع المنتخب الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الثانية مع كل من الإمارات العربية المتحدة واليابان والصين.ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس آسيا السادسة خلال الفترة من الخامس عشر من أبريل وحتى الثالث من مايو من العام القادم بمشاركة 16 دولة، بحيث يتم تقسيم الدول المشاركة إلى 4 مجموعات.وأوقعت القرعة المنتخبين القطري والأردني في المجموعة الأولى مع أستراليا وإندونيسيا، والمنتخبين السعودي والعراقي في المجموعة الثالثة برفقة تايلاند وطاجيكستان، والمنتخب الكويتي في المجموعة الرابعة مع أوزباكستان وفيتنام وماليزيا.وسوف تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس آسيا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.أما المنتخب الحاصل على المركز الرابع فسوف ينتقل للمشاركة في الملحق العالمي أمام منتخب من إفريقيا للحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.