سون هُنغ مين يسجل هدفه التاسع هذا الموسم

Photo : YONHAP News

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هُنغ مين لاعب فريق "توتنهام هوتسبير"، هدفه التاسع في الدوري الإنغليزي الممتاز هذا الموسم.وأحرز كابتن الفريق هدفا في الدقيقة السادسة في المباراة التي أقيمت أمس الأحد أمام فريق "مانشستر سيتي" على ملعب "الاتحاد"، في مانشستر، وهو الأول له في أربع مباريات، منذ 28 أكتوبر.وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، ليتقدم فريق توتنهام إلى المركز الخامس بفارق ست نقاط عن الفريق المتصدر للدوري ومنافسه اللدود أرسنال.وقدم سون تمريرة حاسمة في الشوط الثاني، حيث مرر الكرة إلى "جيوفاني لو سيلسو"، لكنه سجل أيضا هدفا في مرماه بعد ثلاث دقائق من تسجيله الهدف الأول.وعلى الرغم من الهدف الذي سجله في مرماه، إلا أن الأداء القوي للاعب الكوري الجنوبي أكسبه جائزة "لاعب المباراة" في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للدوري بعد المباراة، حيث حصل على أكثر من 40% من حوالي 42 ألف صوت.