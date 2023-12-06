هوانغ هي تشان يفوز بلقب أفضل لاعب في مباراة ضمن الدوري الإنغليزي

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سجّل اللاعب الكوري "هوانغ هي تشان" مهاجم فريق "ولفرهامبتون واندرارز" هدفه الثامن في الدوري الإنغليزي الممتاز هذا الموسم، أمس الثلاثاء.وسجل هوانغ هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 42 في المباراة ضد فريق "بيرنلي" على أرضه على ملعب "مولينوكس"، ليحقق فريقه الفوز بهدف مقابل لا شيء، ويتقدم إلى المركز 12 في جدول الدوري.وبهذا الهدف، صعد هوانغ إلى المركز الرابع في ترتيب سباق الحذاء الذهبي، خلف صاحب المركز الثالث "سون هنغ مين" لاعب فريق "توتنهام هوتسبير" برصيد تسعة أهداف، و"محمد صلاح" لاعب فريق "ليفربول" في المركز الثاني برصيد عشرة أهداف، و"إيرلينغ هالاند" لاعب فريق "مانشستر سيتي" في المركز الأول بـ14 هدفا.وقد قام هوانغ بتمريرتين حاسمتين أيضا خلال هذا الموسم، حقق هوانغ مساهمات هجومية مكونة من رقمين للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الدوري الإنغليزي الممتاز.وأدى الأداء القوي للمهاجم الكوري الجنوبي إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للدوري بعد المباراة، حيث حصل على أكثر من 83% من حوالي عشرة آلاف صوت.