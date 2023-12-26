فيلم 12 ديسمبر الأكثر مشاهدة في كوريا الجنوبية هذا العام

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حقق فيلم الدراما التاريخية "يوم 12 ديسمبر" مبيعات كبيرة في كوريا الجنوبية هذا العام. ووفقا لشركة "بلاس إم" الموزعة للفيلم أمس الاثنين، وصلت مبيعات التذاكر التراكمية إلى عشرة ملايين و690 ألفا حتى الساعة 4:45 مساء، متجاوزة إجمالي عدد مرات مشاهدة فيلم "ذا راوند آب".وقد تجاوز حجم مبيعات تذاكر فيلم "يوم 12 ديسمبر" مستوى عشرة ملايين صباح أول من أمس الأحد، بعد 32 يوما من إصداره يوم 22 نوفمبر. ويعد هذا الفيلم التاريخي هو الفيلم الثاني الذي يتجاوز مستوى عشرة ملايين من بين الأفلام المحلية والأجنبية التي تم إصدارها في كوريا الجنوبية خلال هذا العام، بعد فيلم "ذا راوند آب" في يوليو، والذي اجتذب ما مجموعه عشرة ملايين و680 ألف مشاهد.ويدور فيلم الدراما السياسية الذي أخرجه "كيم سونغ سو" على أحداث فعلية وقعت خلال الانقلاب العسكري الذي شهدته كوريا الجنوبية في عام 1979.ومنذ صدوره، تصدر الفيلم شباك التذاكر المحلي لمدة 28 يوما متتالية حتى عرض فيلم "نوريانغ" في دور العرض يوم 20 ديسمبر.