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الرياضة

اليابان تدرس اتخاذ استثناءات من حظر دخول فرق كرة القدم الكورية الشمالية

Write: 2023-12-27 11:57:33

اليابان تدرس اتخاذ استثناءات من حظر دخول فرق كرة القدم الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت تقارير صحفية يابانية إن طوكيو تدرس منح تأشيرات دخول لفرق كرة القدم الكورية الشمالية للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس وكأس العالم 2026، وذلك خلال شهريْ فبراير ومارس القادمين.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر متعددة قولها أمس الثلاثاء إن طوكيو مستعدة للسماح بشكل استثنائي للفرق الكورية الشمالية بدخول البلاد على أساس أن التبادلات الرياضية تعتبر ظروفا خاصة.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية فرضت حظرا عاما على دخول الكوريين الشماليين كعقوبة مستقلة في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ، إلا أن مسؤولا حكوميا يابانيا قال إن بلاده لا يمكنها التمييز في الرياضة لأسباب سياسية. ومن المقرر أن يواجه منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات منتخب كوريا الشمالية يوم 24 فبراير ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب في باريس.

ومن المقرر أيضا أن يستضيف منتخب اليابان للرجال مباراة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام كوريا الشمالية يوم 21 مارس.

ومن المتوقع أن يزور العشرات من اللاعبين الكوريين الشماليين اليابان لخوض المباراتين، وبالتالي ستجري السلطات اليابانية عمليات فحص صارمة على هويات المسؤولين المرافقين لهم.
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