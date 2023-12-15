وزارة الثقافة الكورية تعلن عن 3 إستراتيجيات رئيسية للثقافة والفنون

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أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم عن 3 استراتيجيات و10 مهام تفصيلية في الثقافة والفن، تشمل تقديم بطاقة للثقافة والفن بقيمة 150 ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائة وعشرين دولارا، لكل فرد من الشباب في التاسعة عشرة من العمر.وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتمثل في: الابتكار في دعم الفنانين، والابتكار في بيئة الاستمتاع الثقافي، والابتكار في هيكل سياسة الثقافة والفنون.كما قررت الوزارة متابعة 10 مهام تفصيلية في كل قطاع.وبالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة زيادة حجم الدعم لكل مشروع ضمن صندوق الترويج للثقافة والفنون، من 30 مليون وون في المتوسط خلال عام 2023، إلى مستوى 100 مليون وون حتى عام 2027، وذلك من أجل تعزيز دعم المشروعات الفنية الكبرى، كما ستوفر المزيد من الأماكن اللازمة لممارسة الأنشطة الإبداعية للفنانين الشباب، إلى جانب زيادة عدد المتدربين الشباب في الفرق الفنية الوطنية من 95 في هذا العام إلى 205 في العام القادم.وأشارت الوزارة إلى أنها ستطلق "بطاقة الثقافة والفن للشباب" التي تسمح بمشاهدة العروض والمعارض الفنية، لحوالي 160 ألف شاب في التاسعة عشرة من العمر، لأول مرة، خلال العام القادم.وقد تم تخصيص 17 مليار وون من ميزانية الوزارة لهذا المشروع الذي سيتم من خلاله تقديم دعم بمقدار مائة وخمسن ألف وون لكل فرد.بالإضافة إلى ذلك، ستنفذ الوزارة مشروع دعم التوزيع الوطني للثقافة والفن لأول مرة من أجل دعم إقامة العروض والمعارض متوسطة الحجم، بقيمة تتراوح بين 10 و60 مليون وون في المناطق المهمشة ثقافيا، وما بين 200 و500 مليون وون في المدن الصغيرة والمتوسطة.كما تخطط لإنفاق إجمالي 1.5 تريليون وون حتى عام 2030 لإنشاء بنية تحتية ثقافية وفنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إنشاء مرافق تخزين مفتوحة، وقاعات عرض في مقاطعتيْ "كيونغ كي " و"كانغ وان".