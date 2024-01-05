كوريا تفوز على العراق ضمن التحضيرات لكأس آسيا لكرة القدم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره العراقي بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية أقيمت أول من أمس السبت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن التحضيرات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من الثاني عشر من يناير وحتى العاشر من فبرايرالقادم.وسجل اللاعب الكوري "لي جيه سونغ" هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في مرمى الحارس العراقي في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول.وبهذا يكون المنتخب الكوري قد حقق 6 انتصارات متتالية في المباريات الودية ضمن استعدادات المنتخبات لنهائيات كأس آسيا، منذ أن فاز على نظيره السعودي في مباراة ودية مماثلة أقيمت يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي.ويخوض المنتخب الكوري منافساته في المجموعة الخامسة إلى جانب ماليزيا والأردن والبحرين، فيما يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة التي تضم اليابان وفيتنام وإندونيسيا.