هايب تتخذ خطوات لحماية حقوق الملكية الفكرية لبي تي إس

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اتخذت شركة هايب، الوكالة الإدارية لفرقة "بي تي إس"، خطوات صارمة لحماية الملكية الفكرية للفرقة التي لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة حتى بعد دخول أعضائها إلى الجيش.ووفقا لصناعة الموسيقى الكورية أمس الثلاثاء، أرسلت هايب خطابا الشهر الماضي إلى مشغلي تطبيق "ذا كامب"، وهو تطبيق للهواتف الذكية يمكن من خلاله إرسال رسائل إلى الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.واعترضت هايب على التطبيق باستخدام مصطلح "رسمي" بجوار المجتمعات التي تم إنشاؤها داخل التطبيق لأعضاء بي تي إس الذين يؤدون خدمتهم العسكرية. وقالت هايب إنها نصت في تلك الرسالة الموجهة إلى تطبيق "ذا كامب" على أن التطبيق انتهك حق الوكالة في الدعاية باستخدام صور وأسماء بي تي إس دون الحصول على إذن من الوكالة.وفي وقت لاحق من هذا الشهر أيضا ستتم إزالة تمثال لبي تي إس ولافتات ترشد السائحين إلى ذلك التمثال الموجود على شاطئ "مينغ بانغ" في منطقة "سام تشوك" بمقاطعة "كانغ وان"، بناء على طلب من شركة "هايب". يذكر أن ذلك الشاطئ هو المكان الذي تم فيه التقاط صورة غلاف الألبوم الخاص بأغنية الفرقة "باتر". وكانت الشركة قد اعترضت على مدينة "سام تشوك" في العام الماضي، قائلة إن المدينة استخدمت الخط الذي يرمز إلى بي تي إس وصور ألبوم "باتر" في إنشاء ذلك التمثال ووضع اللافتات على الشاطئ دون موافقة من الوكالة.