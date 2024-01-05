الزعيم الكوري الشمالي يقول إنه لا ينوي تجنب الحرب

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قال إنه "لا ينوي تجنب الحرب"، حيث وصف كوريا الجنوبية بأنها "العدو الرئيسي".وأوضح تقرير نشرته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، أن كيم أدلى بهذه التصريحات في أثناء زيارته لمصانع لإنتاج الذخيرة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قال إن كوريا الشمالية لن تبدأ حربا من جانب واحد في شبه الجزيرة الكورية، لكنها لن تحجم عن الدخول الحرب أيضا.وحذر قائد النظام الكوري الشمالي من أنه إذا حاولت كوريا الجنوبية استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية أو تهديد سيادتها وأمنها، فإن بلاده لن تتردد في إبادة كوريا الجنوبية من خلال حشد كافة الوسائل والقوات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم دعا إلى تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية للدفاع عن النفس وكذلك الردع في الحرب النووية، متهمة الدولة المعادية بالتحريض على المواجهة وتكديس الأسلحة.يذكر أن كوريا الشمالية صارت تكثف لهجتها العدائية ضد كوريا الجنوبية منذ أن دعا زعيمها إلى تسريع الاستعدادات للحرب، وذلك خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم في نهاية العام، الشهر الماضي.