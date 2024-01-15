موجة برد تضرب كوريا اليوم الاثنين

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تشهد كوريا الجنوبية اليوم الاثنين موجة برودة شديدة مع إصدار تحذيرات بشأن الطقس البارد في أجزاء من مقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وان".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصباحية المنخفضة وصلت إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر اليوم الاثنين في شمال مقاطعة كيونغ كي وكذلك في المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة كانغ وان.وانخفضت درجة الحرارة إلى 6.5 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيول صباح اليوم، أي أقل بثلاث إلى أربع درجات مقارنة بدرجات الحرارة صباح أمس الأحد.ومن المتوقع أيضا أن تكون أعلى مستوياتها بعد ظهر اليوم الاثنين أقل بكثير من تلك التي سجلتها أمس، حيث تتراوح بين صفر إلى عشر درجات، بما في ذلك درجة واحدة في سيول، مع توقعات بهبوب رياح باردة ستؤدي لتخفيض درجات الحرارة بشكل أكبر.ومن المتوقع أن تشهد كوريا سماء صافية اليوم الاثنين، مع صدور تحذير من الطقس الجاف في المناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة كانغ وان.ومن المرجح أن يكون الجو صباح الغد الثلاثاء أكثر برودة، لكن درجات الحرارة سترتفع اعتبارا من بعد ظهر الغد.