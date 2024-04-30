انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 2.1% في مارس

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انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في شهر مارس الماضي، ليسجل أكبر انخفاض منذ حوالي أربع سنوات.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، انخفض مؤشر الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد في شهر مارس بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 112.6 نقطة، وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر، تحديدا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 2.1% أكبر انخفاض منذ أكثر من أربعة أعوام، تحديدا منذ شهر فبراير من عام 2020، عندما انخفض بنسبة 3.2%.وانخفض الناتج الصناعي الكوري في قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 3.2% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أكبر انخفاض منذ 15 شهرا.وانخفضت استثمارات المرافق بنسبة 6.6% على أساس شهري في مارس، وهو أكبر انخفاض منذ ثمانية أشهر.ومع ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، حيث زادت بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بالشهر الأسبق.