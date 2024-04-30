كوريا وعُمان تستأنفان اجتماعات التعاون الاقتصادي لأول مرة منذ 8 أعوام

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من المقرر أن تستأنف كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان الاجتماعات الثنائية حول التعاون الاقتصادي، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام.وأجرى وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" محادثات في سيول أمس الاثنين مع "علي بن مسعود السُنيدي" رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، حيث تبادلا وجهات النظر حول الاستئناف الرسمي لتلك الاجتماعات الثنائية.وكان البلدان قد خططا في البداية لعقد الدورة السادسة للجان التعاون الاقتصادي بينهما في عام 2019، لكنهما أجّلاها بسبب جائحة كورونا.واقترح السنيدي، الذي يزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى، استئناف اجتماعات التعاون الاقتصادي، حيث قال إن بلاده تسعى إلى تنويع الصناعات، مع توجيه استثمارات خاصة نحو مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.وردا على ذلك، أعرب تشونغ عن أمله في استئناف تلك المحادثات بسرعة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك تنشيط الاستثمارات الثنائية واستكشاف مشروعات تعاونية جديدة.كما دعا الوزير تشونغ إلى اهتمام عمان ودعمها النشط حتى تتمكن الشركات الكورية الجنوبية من تأمين الطلبيات للمشروعات العمانية المتعلقة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات.