تحسن طفيف في معنويات الشركات الكورية في أبريل

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تحسنت معنويات الأعمال للشركات الكورية بدرجة طفيفة في شهر أبريل الجاري.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات بلغ 71 نقطة في أبريل، بزيادة نقطتين عن الشهر السابق.وارتفع المؤشر للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضه إلى 68 نقطة في فبراير، وهو أقل رقم منذ 3 أعوام و5 أشهر، تحديدا منذ سبتمبر 2020.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما ارتفع مؤشر مسح الأعمال للشركات المصنعة بنقطتين على أساس شهري ليصل إلى 73 نقطة في أبريل، مسجلا نموا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر.أما قيمة المؤشر للأعمال غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وشركات تجارة الجملة والبيع بالتجزئة، فقد ارتفع بنقطة واحدة على أساس شهري ليصل إلى 69 نقطة.ومن ناحية أخرى، سجلت توقعات الأعمال للشركات المحلية لشهر مايو 73 نقطة، بزيادة نقطتين عن الشهر السابق.