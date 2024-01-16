منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على منتخب البحرين في كأس آسيا

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في أولى مباريات المنتخب الكوري ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في قطر.وحقق المنتخب الوطني الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "يورغن كلينسمان" فوزه الأول في مباراة المجموعة الخامسة التي أقيمت على استاد "جاسم بن حمد" في الدوحة، أمس الاثنين.وسجل لاعب خط الوسط "هوانغ إين بوم" الهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة 38، ثم أضاف "لي كانغ إين" لاعب خط الوسط في نادي "باريس سان جيرمان" هدفيْن في الشوط الثاني.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد فازت بمباراتها الأولى في دور المجموعات في كأس آسيا للمرة الرابعة على التوالي.ويسعى منتخب كوريا الجنوبية، الملقب بـ"محاربو التيغوك"، إلى إحراز لقب كأس آسيا للمرة الأولى منذ 64 عاما.وكان المنتخب الكوري قد خرج من الدور ربع النهائي في البطولة الأخيرة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، بعد خسارته بنتيجة صفر مقابل واحد أمام منتخب قطر.