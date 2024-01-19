افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كانغ وان

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من المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب في مقاطعة "كانغ وان" اليوم الجمعة، وسوف تستمر 14 يوما.وسوف يقام حفل الافتتاح تحت شعار "دعونا نتألق"، في الساعة الثامنة مساء في ملعب "كانغ ننغ"، وهو ملعب للتزلج السريع، وكذلك في قبة "بيونغ تشانغ" في نفس الوقت أمام حوالي 13 ألف متفرج.وسوف يتنافس في هذه الدورة حوالي 1800 رياضي من 79 دولة ضمن 15 فئة، بما في ذلك التزلج على الجبال والبياتلون والكيرلنغ، في 4 مدن وبلدات في مقاطعة "كانغ وان"، بما في ذلك "كانغ ننغ" و"بيونغ تشانغ" و"جونغ صون" و"هونغ صونغ".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب خارج أوربا منذ دورة الألعاب الافتتاحية في عام 2012، حيث استضافت "إنسبروك" في النمسا و"ليلهامر" في النرويج ولوزان في سويسرا ذلك الحدث الرياضي في المرات السابقة.يُذكر أن دورة الألعاب الأولمبية للشباب هي حدث متعدد الرياضات للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، وتنظمه اللجنة الأولمبية الدولية كل 4 سنوات في الشتاء والصيف، بما يتوافق مع الشكل الحالي للألعاب الأولمبية.