توقيع اتفاقية مشاركة بين سيول وواشنطن وطوكيو في مجال علوم الكم

Photo : YONHAP News

احتفل كبار مستشاري الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمس الخميس بتوقيع اتفاقية مشاركة ثلاثية جديدة في مجال علوم الكم، تتضمن تدريب القوى العاملة في هذا المجال وتعزيز القدرات التنافسية الجماعية.وبحسب المكتب الرئاسي في سيول، أصدر مستشار الأمن القومي "تشانغ هو جين" ونظيره الأمريكي "جيك سوليفان" والياباني "تاكيو أكيبا"، بيان تهنئة على اتفاقية المشاركة التي وقعتها جامعة سيول الوطنية وجامعة شيكاغو وجامعة طوكيو.وقد وقع رؤساء الجامعات الثلاث خطاب نوايا بشأن المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في سويسرا هذا الأسبوع.وفي إشارة إلى أنه في قمة "كامب ديفيد" في أغسطس من العام الماضي تعهد قادة الدول الثلاث بإظهار الفوائد الملموسة للتعاون بين بلدانهم، قال مستشارو الأمن القومي إن التوقيع على الافتقية يمثل خطوة أخرى نحو الوفاء بهذا الالتزام الجماعي.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد اتفقوا قمة "كامب ديفيد" على التعاون بين معاهد البحوث الوطنية في الدول الثلاث في مجال الحوسبة الكمية والبحوث المشتركة في مجال التكنولوجيا المتطورة.