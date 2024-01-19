المنتخب الكوري يتعادل مع نظيره الأردني في كأس آسيا

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تعادل المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره الأردني بتسجيل هدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت أول من أمس السبت ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر.وكان المنتخب الكوري سباقا في التسجيل عن طريق لاعب نادي توتنهام الإنغليزي "سون هونغ مين" في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول بضربة جزاء.لكن المنتخب الأردني تمكن بعد ذلك من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب الكوري "بارك يونغ او" بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول، والمهاجم الأردني "يزن النعيمات" في الدقيقة الـ51 من الشوط الأول.وسجل المنتخب الكوري هدفه الثاني في الدقيقة الـ46 من الشوط الثاني، مما أدى إلى انتهاء المباراة بهدفين لكل منهما.وسوف يلتقى المنتخب الكوري بنظيره الماليزي في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات يوم الخميس.