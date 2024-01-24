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الرياضة

سو جيه هوان يحصل على أول ذهبية لكوريا في التزلج ضمن أولمبياد الشباب

Write: 2024-01-24 11:27:48

سو جيه هوان يحصل على أول ذهبية لكوريا في التزلج ضمن أولمبياد الشباب

Photo : YONHAP News

فاز لاعب التزلج على الجليد الكوري الجنوبي "سو جيه هوان" بأول ميدالية ذهبية على الإطلاق لكوريا الجنوبية في حدث التزلج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.
وجاء "سو" في المركز الأول في منافسات الزلاجات الفردية للرجال التي أقيمت أمس الثلاثاء في مركز "ألبينسيا سلايدينغ"، بزمن قدره دقيقة واحدة و48.63 ثانية.
وتعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها "سو" أمس هي الثانية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب، بعد الذهبية التي حصل عليها نجم التزلج السريع على المضمار القصير "جو جيه هي" يوم السبت الماضي.
وعلى وجه الخصوص، فإن هذه الميدالية الذهبية التي حصل عليها "سو" هي الأولى التي تفوز بها كوريا الجنوبية في حدث التزلج منذ أن بدأت المشاركة لأول مرة في الألعاب الأولمبية للشباب.
وبهذا الإنجاز الأخير، أصبح "سو" أيضا أول رياضي آسيوي يحصل على ميدالية ذهبية في حدث التزلج في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.
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