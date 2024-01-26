كوريا الجنوبية الثانية في مجموعتها في كأس آسيا بعد التعادل مع ماليزيا

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تمكنت كوريا الجنوبية من الوصول إلى الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد تعادلها بنتيجة 3-3 مع ماليزيا أمس الخميس.واحتل المنتخب الكوري الجنوبي بقيادة المدير الفني "يورغن كلينسمان"، المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد المباراة ضد ماليزيا، المصنفة في المركز 130 عالميا، والتي أقيمت في ملعب الجنوب في الدوحة عاصمة قطر.وبذلك اختتم المنتخب الكوري مرحلة المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد أن فاز على البحرين بنتيجة 3-1، ثم تعادل مع الأردن بنتيجة 2-2. واحتل منتخب البحرين المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الأردن بنتيجة 1-0 أمس الخميس أيضا.وسوف يصعد المنتخب الكوري لمواجهة متصدر المجموعة السادسة، وهو منتخب السعودية، يوم الأربعاء القادم.