كوريا تشهد ثلوجا وأمطارا اليوم الاثنين

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تشهد معظم أنحاء كوريا الجنوبية منذ الصباح الباكر اليوم الاثنين هطول أمطار وثلوج، مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في مقاطعة كانغ وان حتى صباح الغد الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات تساقط الثلوج الكثيفة 30 سنتيمترا في المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان حتى الغد الثلاثاء، في حين من المرجح أن تتلقى المناطق الساحلية في نفس المقاطعة والأجزاء الشمالية الشرقية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ ما يزيد عن 15 سنتيمترا من الثلوج.ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار في الأجزاء الداخلية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ إلى ما بين 2 إلى 8 سنتيمترات، في حين من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار في منطقة العاصمة والأجزاء الداخلية من مقاطعتيْ تشونغ تشُنغ ومقاطعة شمال جولا إلى ما بين 1 إلى 5 سنتيمترات.وسوف تضرب رياح قوية جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية والمناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، مع أمواج عالية يتراوح ارتفاعها بين أربعة إلى خمسة أمتار في معظم المناطق البحرية.وسوف تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم الاثنين بين درجتين إلى تسع درجات مئوية، أي أقل بأربع إلى ثماني درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد، بما في ذلك أربع درجات في سيول.