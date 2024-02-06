الاتحاد الطبي الكوري يهدد بإطلاق إضراب عام إذا زادت الحكومة من عدد طلاب الطب

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حذر الاتحاد الطبي الكوري من أنه سيبدأ إضرابا عاما إذا مضت الحكومة قدما من جانب واحد في خطتها الهادفة إلى زيادة حصة الالتحاق بكليات الطب، دون إجراء مشاورات مع الاتحاد.وأصدر الاتحاد الطبي الكوري هذا التحذير في مؤتمر صحفي طارئ عقده في سيول اليوم الثلاثاء، قبل إعلان الحكومة المتوقع في هذا الشأن. وقال رئيس الاتحاد "لي بيل سو" إنه على الرغم من المقترحات المتكررة من قبل المجتمع الطبي، فإن الحكومة تتبع سياسات أحادية دون إجراء مناقشات وتشاور بشكل كافٍ مع الاتحاد.وحذر "لي" من أنه إذا واصلت الحكومة خطتها دون التحدث مع المجتمع الطبي، فإن الاتحاد سوف يبدأ على الفور إجراءات الإضراب العام، وفي نفس الوقت سيناقش نتائج استطلاعه لآراء الأعضاء الذي أجري في ديسمبر حول إطلاق إضراب أوسع نطاقا، للاحتجاج على خطة الحكومة لزيادة عدد الأطباء.وتخطط الإدارة التنفيذية للاتحاد الطبي الكوري أيضا للاستقالة بشكل جماعي وعقد اجتماع عام استثنائي للمندوبين على الفور لتشكيل لجنة طوارئ. وسوف تعقد لجنة السياسات الصحية والطبية الحكومية اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتداول واتخاذ قرار بشأن حجم توسيع حصص القبول في كليات الطب، على أن يتم إعلان النتائج مباشرة بعد الاجتماع.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2025 بما يتراوح بين ألف و500 وألفين، فوق العدد الحالي البالغ ثلاثة آلاف و58، والذي تم الاتفاق عليه منذ عام 2006.