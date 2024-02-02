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الثقافية

وزارة الثقافة الكورية تعزز وظائفها الخاصة بالتبادلات الدولية

Write: 2024-02-06 16:05:51Update: 2024-02-06 16:15:12

وزارة الثقافة الكورية تعزز وظائفها الخاصة بالتبادلات الدولية

Photo : YONHAP News

قررت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الثلاثاء تعزيز وظائفها الخاصة بالتبادلات الثقافية الدولية والترويج للثقافة الكورية في الخارج، من خلال إنشاء مكتب جديد لسياسات الترويج الدولي للثقافة الكورية.
وبموجب هذا القرار، سيتم دمج خدمة الثقافة والمعلومات الكورية في وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ونقل أعمال إدارة الثقافة الدولية وإدارة دعم موجة الثقافة الكورية إلى الإدارة الجديدة التي سيتم إنشاؤها لتكون مسؤولة عن سياسات الترويج الدولي للثقافة الكورية.
وتخطط الحكومة لزيادة دعمها لمشروعات التبادل الدولي الخاصة بالثقافة الكورية، كما تخطط لتشكيل شبكة للتبادلات مع قاعات الحفلات والمتاحف والمعارض الفنية الدولية من خلال مراكز الثقافة الكورية في 42 دولة، وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، بما في ذلك وكالة المحتويات الإبداعية ومؤسسة تنمية السياحة الكورية.
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