ازدحام شديد على الطرق السريعة في آخر يوم من عطلة رأس السنة القمرية

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بدأت الطرق السريعة التي تستخدمها السيارات القادمة إلى العاصمة الكورية سيول تشهد ازدحاما شديدا، في آخر يوم من عطلة رأس السنة القمرية التي امتدت من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الاثنين.ومن المتوقع أن يصل الازدحام المروري لذروته بعد ظهر اليوم، ثم يخف تدريجيا بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء.وقالت مؤسسة الطرق الكورية إن الرحلة على الطرق السريعة في اتجاه سيول ستستغرق 6 ساعات و40 دقيقة من مدينة بوسان، و5 ساعات و20 دقيقة من مدينة كوانغ جو، و6 ساعات و50 دقيقة من مدينة موكبو، وساعتين و50 دقيقة من مدينة ديجون، و3 ساعات و50 دقيقة من مدينة كانغ ننغ.وتوقعت مؤسسة الطرق أن تتحرك حوالي 4.2 مليون سيارة على الطرق في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، منها 420 ألف سيارة عائدة إلى سيول.