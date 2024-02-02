ارتفاع ترتيب أغاني جونغ كوك وجيني في قائمة بيلبورد

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على الرغم من انضمام المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" للخدمة العسكرية، إلا أن أغانيه لا زالت تتمتع بارتفاع ترتيبها في قائمة "بيلبورد" الأمريكية.فقد احتلت أغنية "ستاندينغ نيكست تو يو" للمطرب "جونغ كوك" المرتبة الحادية والثمانين في قائمة "بيلبور هوت 100" لهذا الأسبوع، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة والتسعين في قائمة الأسبوع الماضي، ولتستمر مدرجة ضمن القائمة على مدار 14 أسبوعا متتالية.كما احتلت أغنيته الأخرى "غولدن" المرتبة الحادية والسبعين في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات.أما المطربة "جيني" من فرقة "بلاك بينك" فقد احتلت المرتبة السابعة والخمسين في قائمة "بيلبورد 200" لهذا الأسبوع بأغنية "وان أف ذا غيرلز"، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة والخمسين في الأسبوع الماضي.