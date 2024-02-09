دعوة 5 أفلام كورية لمهرجان برلين السينمائي

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افتتحت اليوم الدورة الرابعة والستون من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وسوف تستمر حتى يوم 25 من فبراير الجاري.وقد تمت دعوة 5 أفلام كورية للمهرجان، بما في ذلك فيلم "حاجيات المسافر" للمخرج "هونغ سام سو"، والجزء الرابع من فيلم "مدينة الجرائم" الذي يقوم بدور البطولة فيه الممثل "ما دونغ صوك".وقد تولى المخرج هونغ الإنتاج والسيناريو والإخراج والتصوير في فيلم حاجيات المسافر بينما تولت الممثلة "كيم مين هي" إدارة الإنتاج.وقد ظل المخرج هونغ يتلقى دعوات رسمية من المهرجان لخمسة أعوام متتالية منذ مشاركته بفيلم "امرأة هاربة"، وظلت أفلامه تفوز بجوائز، منها جائزة الدب الفضي والسيناريو والجائزة الكبرى للحكام منذ فوزه بجائزة الدب الفضي في عام 2017 عن فيلم "منفرد على شاطئ البحر ليلا".ومن المتوقع أن يلتقي الجزء الرابع من فيلم "مدينة الجرائم" بالمشاهدين في مجال الحفل الخاص.علاوة على ذلك، تمت دعوة فيلم "حفر قبر" الذي لعب فيه دور البطولة الممثل "تشيه مين شيك"، إلى مجال المنتدى الذي يتم فيه تقديم الأفلام المبتكرة والتجريبية، بينما دعي فيلم "لا بأس، لا بأس، لا بأس" للمخرجة "كيم هيه يونغ" إلى مجال "جينيريشون كي بلوس" الذي يتم فيه تقديم أفلام التنمية، وفيلم "الدائرة" للصور المتحركة الذي أنتجتها المخرجة "جونغ يو مي" إلى مجال المنافسة للأفلام القصيرة.