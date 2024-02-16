هايب تصبح أول شركة ترفيه كورية تحقق مبيعات سنوية بأعلى من 2 تريليون وون

Photo : YONHAP News

أصبحت شركة هايب أول شركة ترفيه كورية جنوبية تحقق مبيعات سنوية بأعلى من 2 تريليون وون.وفي تقرير أصدرته أمس الاثنين، قالت الشركة، التي ترعى فرقة بي تي إس، إنها سجلت مبيعات بقيمة 2.2 تريليون وون تقريبا في عام 2023، بزيادة 22.6% مقارنة بالعام الأسبق، على خلفية إيرادات الألبومات والحفلات الموسيقية.وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي إلى 295.8 مليار وون، في حين ارتفع صافي دخلها بنسبة هائلة بلغت 288.5%، ليصل إلى 186.6 مليار وون.وقفزت مبيعات الألبومات بحوالي 76 بالمائة، ومن الحفلات الموسيقية بحوالي 39 بالمائة. كما تضاعفت مبيعات الألبومات المجمعة لفناني هايب، بما في ذلك "نيوجينز" و"سفنتين"، من 22.2 مليون نسخة في عام 2022 إلى 43.6 مليون نسخة في العام الماضي.ونظمت الشركة أيضا ما مجموعه 125 حفلا موسيقيا في عام 2023 مقارنة بـ78 حفلا في عام 2022. وقالت الشركة إن نتائج الجولات العالمية التي قام بها أعضاء الفرق التابعة لها قد أدت جميعها لتحقيق تلك الإيرادات القوية.