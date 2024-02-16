اختيار فيلميْن كوريين للمشاركة في مهرجان أنيما لأفلام الرسوم المتحركة

Photo : YONHAP News

صرح المركز الثقافي الكوري في بلجيكا أمس بأنه تم اختيار فيلميْن كوريين للمشاركة في مجال المنافسة في مهرجان "أنيما" البلجيكي لأفلام الرسوم المتحركة.ووفقا للمركز، أصبح فيلم "موجة البحر" للمخرجة "جونغ يو مي"، وفيلم "المهندس المعماري أ" للمخرج "لي جونغ هون"، مرشحيْن للفوز بجوائز في المهرجان الذي بدأ يوم 23 فبراير الجاري ويستمر 10 أيام.وأوضح المركز أنه إذا تم اختيار فيلم في مهرجان "أنيما" كأفضل فيلم قصير، فإنه يمكنه الترشح لفئة الرسوم المتحركة للأفلام القصيرة الدولية في جوائز الأوسكار السينمائية في العام التالي.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان "أنيما" يعد من أهم المهرجانات الأوربية لأفلام الرسوم المتحركة، ويزوره حوالي 40 ألف شخص سنويا، حيث يتم فيه عرض حوالي 300 فيلم طويل وقصير.ويخطط المركز الثقافي الكوري لدعم عرض 4 أفلام كورية خلال فترة مهرجان هذا العام.