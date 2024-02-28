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المحلية

الحكومة الكورية تقدم شكوى ضد 5 مسؤولين في الجمعية الطبية لانتهاكهم القانون

Write: 2024-02-28 11:10:32

الحكومة الكورية تقدم شكوى ضد 5 مسؤولين في الجمعية الطبية لانتهاكهم القانون

Photo : YONHAP News

قدمت الحكومة الكورية شكوى ضد مسؤولين رئيسيين في الجمعية الطبية الكورية لدى الشرطة، بزعم انتهاكهم لقانون الطب في البلاد.
وبحسب وزارة الصحة، تم تقديم شكوى ضد خمسة أعضاء في لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية أمس الثلاثاء. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة مثل هذا الإجراء في مواجهة الاحتجاجات الجماعية التي أطلقها الأطباء المتدربون احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب.
وتتهم الوزارة المسؤولين الخمسة في الجمعية الطبية الكورية بأنهم حرضوا على تنظيم الاحتجاجات الجماعية من خلال تأييد خطوة الأطباء المتدربين وتقديم المساعدات القانونية لهم.
وأضافت الوزارة في الشكوى أن الاحتجاجات الجماعية أعاقت عمليات المستشفيات التدريبية حيث يعمل الأطباء المتدربون الذين تركوا وظائفهم. وحثت الحكومة الأطباء المتدربين على العودة إلى العمل بحلول الغد الخميس، محذرة أنه اعتبارا من الشهر القادم، سيكون من المحتم تعليق التراخيص واتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين لا يعودون إلى العمل.
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