اليابان تبدأ الجولة الرابعة من تصريف المياه من محطة فوكوشيما اليوم الأربعاء

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ستبدأ شركة الطاقة الكهربائية اليابانية "تيبكو"، المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، الجولة الرابعة من عملية إطلاق المياه المشعة المعالجة من المحطة إلى المحيط، اليوم الأربعاء.ومثلما حدث في الجولات الثلاث السابقة، سيتدفق حوالي 7800 طن من المياه المعالجة إلى المحيط الهادئ على مدى 17 يوما.وقالت شركة تيبكو إن مستويات النشاط الإشعاعي في مياه المحيط القريبة بعد عمليات التصريف الثلاثة السابقة كانت جميعها ضمن معايير السلامة.وفي أغسطس من العام الماضي، بدأت شركة تيبكو إطلاقها الأول للمياه المعالجة، وانتهى التصريف الثالث يوم 20 نوفمبر من العام الماضي.وتخطط الشركة، التي قامت بتفريغ إجمالي حوالي 23 ألفا و350 طنا من المياه في الإطلاقات الثلاثة، لتفريغ إجمالي 31 ألفا و200 طن خلال الجولات الأربع. وتخطط لإطلاق إجمالي 54 ألفا و600 طن من المياه الملوثة المعالجة في الفترة ما بين أبريل من هذا العام ومارس من العام القادم.