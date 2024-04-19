الحكومة الكورية تكشف عن خطة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية

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قالت الحكومة الكورية إنها تسعى إلى تحقيق 30 تريليون وون سنويا من مبيعات صناعة الألعاب الإلكترونية حتى عام 2028، من خلال دعم ألعاب وحدة التحكم والألعاب المستقلة.وبموجب الخطة التي كشفت عنها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الأربعاء، سيتم حتى عام 2028 تحقيق مبيعات سنوية في صناعة الألعاب الإلكترونية بقيمة 30 تريليون وون، وتحقيق صادرات من الألعاب الإلكترونية الكورية بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين في قطاع صناعة الألعاب إلى 95 ألف شخص.وقالت الحكومة إن حصة كوريا الجنوبية في السوق العالمية لصناعة ألعاب وحدة التحكم كانت 1.5% فقط، إلا أنه تم مؤخرا الكشف عن بعض ألعاب وحدة التحكم الكورية التي تحظى بإقبال كبير على مستوى العالم، مشيرة إلى أن ألعاب وحدة التحكم الكورية لديها طاقة كامنة للنمو.وأضافت أنها ستدعم صناعة الألعاب المستقلة أيضا من خلال تشجيع التعاون بين شركات تطوير الألعاب وشركات الألعاب الإلكترونية الرائدة.