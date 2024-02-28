البنتاغون تبدأ عملية تأمين اتفاقية المشتريات الدفاعية مع كوريا الجنوبية

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بدأت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، عملية داخلية لتأمين اتفاقية مشتريات دفاعية متبادلة مع كوريا الجنوبية.وكانت البنتاغون قد نشرت في الأسبوع الماضي إشعارا في السجل الفيدرالي لطلب تعليقات الصناعة حول سعيها للتوصل إلى اتفاقية مشتريات دفاعية متبادلة مع سيول، وقالت إنها تفكر في التفاوض وإبرام الصفقة.كما قالت البنتاغون إن الغرض من الاتفاقية هو تعزيز الترشيد والتوحيد وقابلية التبادل وقابلية التشغيل البيني لمعدات الدفاع التقليدية مع الدول الحليفة والحكومات الصديقة الأخرى. وأضافت أن هذه الاتفاقيات توفر إطارا للتواصل المستمر فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق ومسائل المشتريات التي تعزز التعاون الدفاعي الفعال.وتخطط الوزارة لجمع الآراء العامة حول الاتفاقية حتى يوم 25 مارس واتخاذ إجراءات المتابعة.وفي القمة التي عقدت في أبريل من العام الماضي، اتفق الرئيس يون صوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن على متابعة الصفقة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في صناعة الدفاع. ويتوقع مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية أن تساعد هذه الاتفاقية، التي تعتبر اتفاقية تجارة حرة في صناعة الدفاع، على زيادة صادرات شركات الدفاع الكورية الجنوبية.