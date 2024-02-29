الحكومة الكورية تضيف التفاصيل الأساسية لرسائل الطوارئ باللغة الإنغليزية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إضافة التفاصيل الرئيسية باللغة الإنغليزية في رسائل الطوارئ التي ترسلها إلى الجمهور لإبلاغهم بالأحداث والحوادث المختلفة، بما في ذلك الدفاع المدني والزلازل والأمطار الغزيرة، لمساعدة الأجانب على فهم مضمون تلك الرسائل بصورة أفضل.وقالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الأربعاء إنها ستضيف كلمات إنغليزية مثل "زلزال" و"تحذير من تهديد إرهابي" و"أمطار غزيرة" إلى جانب المصطلحات الكورية، عند إرسال تلك الرسائل النصية المصحوبة بأصوات الإنذار إلى الهواتف المحمولة.وقال وزير الداخلية "لي سانغ مين" إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة الأجانب على الإدراك السريع لحالات الطوارئ لضمان اتخاذ خطوات الإخلاء على الفور. وأضاف أن الحكومة ستواصل تحسين أنظمة نقل رسائل الطوارئ مع الوكالات ذات الصلة، لضمان الإقامة الآمنة للأجانب الذين يزورون البلاد أو يقيمون فيها.وتقدم الحكومة الكورية حاليا رسائل نصية في حالات الطوارئ تحتوي على إرشادات بشأن الكوارث الطبيعية باللغتين الإنغليزية والصينية الماندرين عبر تطبيق "Emergency Ready" التابع للوزارة. وتعتقد الوزارة أن الخطوة الأخيرة ستسهل على الأجانب فهم تلك الرسائل بدرجة أكبر.