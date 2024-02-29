تراجع الخصوبة في كوريا إلى أقل مستوى في الربع الأخير من العام الماضي

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انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية، الذي يقيس عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة في حياتها، إلى أقل مستوى له على الإطلاق عند 0.65 مولود، وذلك في الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 0.72 مولود لعام 2023 بأكمله.ويعني هذا الرقم أن كل 100 امرأة في كوريا الجنوبية ينجبن 65 طفلا في المتوسط.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأربعاء أن معدل الخصوبة الإجمالي الذي انخفض إلى أقل من 1 لأول مرة في عام 2019 عندما سجل 0.92، قد ظل يشهد انخفاضا متسارعا منذ ذلك الحين.وأوضح التقرير أن الانخفاض ناتج على الأرجح عن الانخفاض التدريجي في عدد الزيجات منذ تفشي جائحة كورونا في أوائل عام 2020. كما أشار إلى أن عدد المواليد في عام 2023 قد بلغ 230 ألفا، بانخفاض نسبته 7.7% مقارنة بالعام الأسبق.وقد انخفض معدل المواليد الخام، وهو العدد السنوي للمواليد الأحياء لكل ألف نسمة، بينما ارتفع متوسط عمر النساء اللاتي أنجبن بمقدار 0.1 على أساس سنوي ليصل إلى 33.6 سنة، وتشكل الأمهات البالغات من العمر 35 عاما أو أكثر 36.3% من الإجمالي.من ناحية أخرى، انخفض عدد الوفيات في العام الماضي بنسبة 5.4% ليصل إلى 352 ألفا و700 حالة وفاة، مما أدلا إلى انكماش عدد السكان بصورة طبيعية بمقدار 122 ألفا و800 نسمة خلال 4 سنوات متتالية من الانخفاض.