سيول وفينتيان تستضيفان مهرجان موسيقي كوريا وآسيان لهذا العام

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تقرر إقامة مهرجان الموسيقي لكوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، لهذا العام، في العاصمة الكورية سيول خلال النصف الأول من هذا العام، وفي فينتيان عاصمة لاوس في النصف الثاني من العام.وسوف تنظم هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" هذه الدورة برعاية صندوق التعاون بين كوريا وآسيان، وبدعم من الأمانة العامة لرابطة آسيان.الجدير بالذكر أن هذا المهرجان الذي يصادف عامه الرابع هذا العام قد انطلق في عام 2020 من أجل تعزيز التبادلات والتواصل بين الطرفين من خلال الموسيقى، وقد ظل يقدم عددا من الفنانين المؤثرين من آسيان ليثبت مكانته كساحة يجتمع فيها عشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم.وبعد انحسار جائحة كورونا، أقيمت دورة عام 2023 لأول مرة خارج الإنترنت في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" على مدار يومين وقد لقيت رواجا كبيرا، حيث حضرها حوالي 12 ألفا من الجمهور. وتم تقديم المشهد الحيوي للمهرجان إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم من خلال بث برنامج "الذكرى الخمسون على إنشاء إذاعة كي بي إس، والذكرى الخمسون على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وإندونيسيا".وكانت كوريا الجنوبية ورابطة آسيان قد أقامتا علاقات حوار جزئي في عام 1989 ثم تطورت إلى علاقات حوار كامل في عام 1991، وإلى علاقات تعاون شامل في عام 2004، وعلاقات تعاون استراتيجي في عام 2010، ويحتفل الجانبان هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين على إقامة علاقات الحوار بينهما على أساس التبادلات النشطة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والثقافية.ومن المتوقع أن يشهد هذا العام تعزيز علاقات التوافق والتعاون بين الجانبين من خلال عقد قمة آسيان في مدينة فينتيان عاصمة لاوس، إلى جانب تنظيم دورة مهرجان الموسيقي بين كوريا وآسيان احتفالا بعام زيارة لاوس أيضا هذا العام.