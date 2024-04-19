اتحاد التيكوندو العالمي يقيم مهرجانا رياضيا في مخيمات اللاجئين في الأردن

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افتتح أمس في مخيم "الأزرق" في الأردن المهرجان الرياضي للاجئين بعنوان "مهرجان الأمل والأحلام" تحت رعاية مشتركة من اتحاد التيكوندو العالمي وصندوق التيكوندو للشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي للبيسبول والكرة اللينة.وقال اتحاد التيكوندو إن حفل الافتتاح أقيم بحضور رئيس الاتحاد "جو جونغ وان"، ورئيس الاتحاد الدولي للبيسبول والكرة اللينة "ريكاردو فراكاري"، ومدير مكتب المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "سندور النور" .ومن المقرر أن يستمر هذا المهرجان حتى يوم الثالث من الشهر الجاري في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك مخيما الأزرق والزعتري ومدينة عَمّان.تجدر الإشارة إلى أن اتحاد التيكوندو العالمي ظل ينظم العديد من أنشطة الدعم حول العالم منذ تأسيس اتحاد التيكوندو للشؤون الإنسانية. وابتداء من عام 2021، أقيمت فعاليات مهرجان التيكوندو في مخيمات اللاجئين.واعترافا بإنجازاته، حصل اتحاد التيكوندو للشؤون الإنسانية على الكأس الأولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية في شهر نوفمبر من العام الماضي.وقال رئيس الاتحاد في حفل الافتتاح، إنهم بدؤوا تلك الفعالية بالتيكوندو فقط، لكنها تطورت الآن لتصبح مهرجانا رياضيا يضم رياضات متعددة بما في ذلك البيسبول، الأمر الذي يوضح مدى ما يمكن عمله لتحقيق السلام من خلال الرياضة.ومن ناحية أخرى، قرر الاتحاد إقامة مسابقة للتيكوندو في وسط مدينة عمان في الأردن غدا الجمعة الذي سيكون اليوم الأخير من المهرجان، مع منح حقوق المشاركة الخاصة في مسابقة التيكوندو العالمية للشباب في العام القادم للاعبين الذين يحققون نتائج ممتازة.