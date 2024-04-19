كوريا الجنوبية تخطط لمضاعفة طائرات الدرون المضادة لطائرات الدرون الكورية الشمالية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية مضاعفة عدد طائرات الدرون المضادة لتهديدات طائرات الدرون الكورية الشمالية التي تتطور باستمرار.وعقدت لجنة الإصلاحات الدفاعية التابعة للمكتب الرئاسي في سيول اجتماعها الرابع برئاسة مستشار الأمن القومي "جانغ هو جين"، اليوم، حيث أقرت "خطة تعزيز قوة طائرات الدرون" و"خطة تعظيم استخدام القوى العسكرية القائمة المادية والبشرية".وفي هذا السياق، قررت الحكومة الكورية الجنوبية تأمين عدد كبير من طائرات الدرون بسرعة من خلال تفعيل الاستحواذ السريع على طائرات الدرون التجارية المحلية، وتسريع نشر طائرات الدرون للبحث والتطوير، وتوسيع استثمار الميزانية.وبناء على ذلك، سيعزز الجيش الكوري موقفه الاستعدادي ضد تهديدات طائرات الدرون الكورية الشمالية من خلال تأمين أكثر من ضعف المستوى الحالي حتى عام 2026.كما قررت الحكومة توسيع ميزانية تحسين أداء نظام الأسلحة، والتي تبلغ حاليا 1% من تكلفة تحسين القدرة الدفاعية، إلى 5%.وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تحسين ظروف أداء الجنود لواجباتهم بشكل نشط، مع إلغاء ممارسات وأنظمة تشغيل الوحدات غير الفعالة لزيادة معدل الدعم للضباط المبتدئين، والذي ظل منخفضا ​​باستمرار، وكذلك تحسين مستوى الدعم للضباط المبتدئين، إلى جانب تحسين ظروف المهام القتالية للقادة من المستوى المتوسط.