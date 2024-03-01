الشرطة تداهم مكاتب المديرين الحاليين والسابقين للجمعية الطبية الكورية

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داهمت الشرطة مكاتب المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين للجمعية الطبية الكورية، المتهمين بانتهاك قانون الخدمات الطبية فيما يتعلق بالاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين، اعتراضا على الزيادة المخطط لها في حصص القبول في كليات الطب.وبدأت وكالة شرطة العاصمة سيول اليوم الجمعة في إجراء مداهمات لمكاتب اللجنة التوجيهية للطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية، وجمعية سيول الطبية، وجمعية "كانغ وان" الطبية، للحصول على أدلة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة شكوى إلى الشرطة ضد خمسة أشخاص، من بينهم الرئيس المؤقت للجمعية الطبية الكورية "كيم تيك او" والرئيس السابق للجمعية "روه هوان كيو"، بتهمة انتهاك القانون وعرقلة الأعمال والتحريض.وكانت الحكومة قد حددت يوم الخميس كموعد نهائي لعودة الأطباء إلى العمل، وحذرت أولئك الذين ينتهكون أمر العودة إلى العمل من أنهم سوف يواجهون تعليق الترخيص والإجراءات القانونية.