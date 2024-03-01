رواية للكاتبة هان كانغ تفوز بجائزة إميل غيميه الفرنسية للأدب الآسيوي

فازت رواية الكاتبة الكورية الجنوبية الشهيرة "هان كانغ" بعنوان "لا أريد الوداع"، بجائزة "إميل غيميه" الفرنسية للأدب الآسيوي.وقررت لجنة مراجعة الجائزة منحها للرواية أمس الخميس، مستشهدة "بالتعبيرات المنضبطة للكاتبة وعالمية موضوعاتها".وأرسلت "هان"، التي لم تحضر الحفل بسبب جدول أعمالها، خطاب قبول الجائزة الذي قالت فيه إن الرواية تدور حول أشخاص قرروا عدم توديع بعضهم البعض، وأنهم يضيؤون الشموع تحت البحر في أعماق الليل. وأعربت عن أملها في ألا يتوقفوا أبدا عن الإيمان بالضوء مهما كان خافتا.وتحكي هذه الرواية عن مأساة مذبحة المدنيين التي اندلعت في جزيرة جيجو في أقصى جنوب كوريا الجنوبية في عام 1948 من منظور ثلاث نساء.ومنذ عام 2017، يمنح متحف "غيميه" الوطني الفرنسي للفنون الآسيوية تلك الجائزة السنوية لأعمال الأدب الآسيوي التي يتم نشرها بترجمة فرنسية. وفي عام 2018، حصل الكاتب الكوري الجنوبي "هوانغ سوك يونغ" على تلك الجائزة عن روايته "عند الغسق".وقد نُشرت رواية الكاتبة "هان" بترجمة فرنسية في شهر أغسطس الماضي تحت عنوان "الوداع المستحيل"، وفازت بجائزة "بري ميديسيس" المرموقة للأدب الأجنبي بعد ثلاثة أشهر.