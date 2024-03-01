متوسط ساعات استخدام الكوريين ليوتيوب يتجاوز 40 ساعة شهريا

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تخطى متوسط عدد ساعات استخدام الكوريين الجنوبيين لموقع يوتيوب 40 ساعة للفرد الواحد شهريا.وطبقا لنتائج تحليل كشفت عنها شركة "وايز ويب" المتخصصة في تحليل التطبيقات والبيع بالتجزئة اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد ساعات مشاهدة الكوريين للفيديوهات على موقع يوتيوب باستخدام الهواتف المحمولة 111.9 مليار دقيقة خلال شهر يناير الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.وكان عدد ساعات المشاهدة على يوتيوب للكوريين قد بلغ 51.9 مليار دقيقة في شهر يناير من عام 2019.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط عدد ساعات مشاهدة الكوريين للفيديوهات على يوتيوب 40 ساعة شهريا للفرد الواحد.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة عدد ساعات المشاهدة على يوتيوب إلى زيادة الإقبال على خدمة الفيديوهات القصيرة "شورتس" لدى الجيل "زي" الذي يفضل تلك الفيديوهات القصيرة، منذ إطلاق الخدمة في شهر يوليو من عام 2021.وبلغ عدد الكوريين الذين استخدموا يوتيوب أكثر من مرة على أساس شهري، 456.5 مليون شخص في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث احتل موقع يوتيوب المركز الأول من حيث عدد المستخدمين في كوريا، متغلبا على كاكاوتوك.