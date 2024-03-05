كي بي إس تعلن عن خطة إعادة تنظيم بعنوان الرؤية المستقبلية

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أعلنت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" عن خطة لإعادة تنظيمها مكونة من ثلاث نقاط، بعنوان "رؤية كي بي إس المستقبلية"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 على تأسيسها كهيئة الإذاعة العامة في كوريا.وفي احتفال أقيم بهذه المناسبة أمس الاثنين، قال "باك مين" الرئيس والمدير التنفيذي للكي بي إس، إنه سيتم إجراء عملية إعادة هيكلة تنظيمية خلال النصف الأول من هذا العام لإعادة تأسيس الكي بي إس كمجموعة إعلامية عامة شاملة.ويركز الجزء الأول من الخطة على تحقيق الدور الطبيعي للكي بي إس كهيئة بث عامة، وبالتالي تحقيق قيمة رسوم ترخيصها من خلال التقارير الإخبارية، وبرامج الشؤون الجارية، والبث الدولي، ومركز المشاهدين.ويتضمن الجزء الثاني إنشاء استوديو سيسمى مؤقتا "كي كونتنت"، وسيكون مكلفا بإنتاج وتوزيع وبيع جميع المحتويات، بينما يتعلق الجزء الثالث بمجمع إذاعي وثقافي مكلف بتقديم التجارب الثقافية الكورية، وسوف يسمى مبدئيا بـ"كي ستوديو".وتعهد رئيس كي بي إس بتعزيز أداء هيئة البث لواجباتها في خدمتها العامة، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن فصل تحصيل رسوم الترخيص عن فواتير الكهرباء المنزلية.