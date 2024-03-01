الشرطة تستدعي مسؤولين حاليين وسابقين في الجمعية الطبية الكورية

Photo : YONHAP News

استدعت الشرطة الكورية المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين للجمعية الطبية الكورية لاستجوابهم في اتهامات بانتهاكهم لقانون الخدمات الطبية، فيما يتعلق بالاحتجاجات الجماعية للأطباء المتدربين ضد الزيادة المخطط لها في حصص القبول في كليات الطب.وأخطرت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الاثنين خمسة مسؤولين تنفيذيين حاليين وسابقين في الجمعية الطبية الكورية، بمن في ذلك رئيسها المؤقت "كيم تيك او"، ورئيسه السابق "روه هوان كيو"، للمثول للاستجواب يومي الأربعاء والخميس.ويواجه هؤلاء المسؤولون اتهامات بانتهاك القانون وعرقلة الأعمال والتحريض.ومن المتوقع إصدار طلب بحظر سفر "روه"، بينما تم بالفعل إصداره بالنسبة للأربعة الآخرين. ونفذت الشرطة مداهمات الأسبوع الماضي على مكاتب اللجنة التوجيهية للطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية، وجمعية سيول الطبية، وجمعية "كانغ وان" الطبية، بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء إلى عملهم يوم الخميس الماضي.وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن أولئك الذين ينتهكون أمر العودة إلى العمل سوف يواجهون تعليق الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية.