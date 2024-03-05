الحكومة الكورية تسعى لتبسيط الروتين في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة

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ستسعى الحكومة الكورية إلى تبسيط الإجراءات الروتينية في مجالات الثقافة والسياحة والرياضة.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس الاثنين عن حزمة من خمسة توجيهات سياسية رئيسية للإصلاحات التنظيمية في الصناعات الجديدة، من أجل زيادة الصادرات والاستثمار، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة، وتنشيط السياحة الثقافية الإقليمية، وتحرير القيود المتعلقة بالحياة العامة.وبموجب هذه الخطة الجديدة، ستسعى الوزارة إلى تغيير نظام أسعار الكتب الثابتة لاستبعاد الويبتونز وروايات الويب من خلال مراجعات على قانون تعزيز صناعة النشر.وفي محاولة من أجل توسيع الصادرات والاستثمار، ستضغط الوزارة للسماح بالتشغيل التجريبي خلال الأشهر الستة القادمة، لألعاب الكازينو المطورة حديثا، كما ستسعى إلى مراجعة القوانين الخاصة بمعاقبة الشركات لبيع البضائع المقيدة للقاصرين عندما يقدم القاصر هوية مزورة.