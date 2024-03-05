الحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات ضد حوالي 7 آلاف طبيب متدرب

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قالت الحكومة الكورية إنها حصلت على أدلة تثبت أن أكثر من سبعة آلاف طبيب متدرب لم يعودوا إلى العمل، وشددت على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بما في ذلك تعليق تراخيصهم الطبية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب وزير الإدارة العامة والأمن لشؤون الكوارث والأزمات "لي هان كيونغ"، في أثناء ترأسه اجتماعا حكوميا اليوم الثلاثاء للاستجابة للاحتجاجات الجماعية بواسطة الأطباء. وقال "لي" إنه منذ يوم أمس الاثنين، تجري الحكومة عمليات تفتيش ميدانية على المستشفيات التعليمية لتحديد الأطباء المتدربين الذين يعصون أمر العودة إلى العمل، وقد حصلت على الأدلة ذات الصلة بحوالي سبعة آلاف طبيب. وأضاف أن الحكومة تعتزم اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.وأشار نائب الوزير إلى أن المعطف الأبيض للطبيب هو رمز الحياة والأمل للمرضى، ولذلك ستقوم الحكومة بتعويض الأطقم الطبية التي تعمل بجد بشكل صحيح، وفي الوقت نفسه ستحاسب الأطباء الذين يلقون معاطفهم البيضاء ويتخلون عن واجباتهم نحو مرضاهم.وأعرب "لي" عن أسفه العميق لأن العديد من الأطباء المتدربين لم يتقفوا حتى الآن عن الاحتجاجات الجماعية، وأكد أن الحرية تأتي دائما مع المسؤولية، ووبالتالي ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد الأطباء المتدربين الذين فشلوا في الوفاء بمسؤولياتهم كأطباء محترفين. كما تعهد نائب الوزير بتأمين الكوادر القادرة على ملء الفراغ الطبي وتوفير الدعم الإداري والمالي المعزز لتقليل الارتباك في المستشفيات.