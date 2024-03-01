كليات الطب الـ40 في كوريا تطلب زيادة حصة الالتحاق بها بمقدار 3401 طالب

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طبقا لنتائج مسح أجرته الحكومة الكورية على كليات الطب على مستوى البلاد، تجاوز الطلب على زيادة حصة الالتحاق بها مستوى 3 آلاف طالب.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الثلاثاء إن 40 كلية للطب قد طلبت من الحكومة زيادة حصة الالتحاق بها للعام القادم بمقدار 3401 طالب.وأضاف أن 8 كليات للطب في سيول طلبت زيادة حصة الالتحاق بها بمقدار 365 طالبا، و5 كليات في مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون بمقدار 565 طاليا، فيما طلبت 27 كلية خارج مناطق العاصمة الكبرى زيادة حصة الالتحاق بها بمقدار 2471 طالبا.وكان حجم الطلب على زيادة حصة الالتحاق بكليات الطب قد تراوح بين 2545 طالبا و2847 طالبا حسب نتائج مسح تمهيدي أجري في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.وتخطط الحكومة لإكمال عملية توزيع حصص الالتحاق على كليات الطب في البلاد في أسرع وقت ممكن.