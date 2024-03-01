الحكومة ترسل إشعار ات مسبقة باتخاذ إجراءات ضد الأطباء المضربين

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وسط دراسة الحكومة لاتخاذ إجراءات إدارية تستهدف تعليق الترخيص للأطباء المضربين، بلغ عدد الأطباء المتدربين الذين لم يعودوا إلى عملهم حوالي 9 آلاف.وطبقا لتقرير صادر عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، يبلغ عدد الأطباء المتدربين المضربين عن العمل حاليا 8983 طبيبا، أي 90.1% من إجمالي عدد الأطباء المتدربين على مستوى البلاد.وقال المنسق العام للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة "بارك مين سو" في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية لتعليق ترخيص الأطباء المضربين إذا لم يعودوا لأماكن عملهم فورا.وأضاف أنه سيتم إرسال إشعارات مسبقة للأطباء المضربين بهذا الشأن بدءا من اليوم، مؤكدا أن الحكومة تستجيب للإضراب بناء على القوانين والمبادئ، لمنع تكرار التصرفات التي تهدد حياة أفراد الشعب وصحتهم.