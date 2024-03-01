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الثقافية

مغنية السوبرانو الكورية تشو سو مي تقيم مسابقة غنائية كلاسيكية دولية تحمل اسمها

Write: 2024-03-05 15:09:39Update: 2024-03-05 15:12:26

مغنية السوبرانو الكورية تشو سو مي تقيم مسابقة غنائية كلاسيكية دولية تحمل اسمها

Photo : YONHAP News

ستقيم مغنية السوبرانو الكورية "تشو سو مي" مسابقة غنائية كلاسيكية دولية تحمل اسمها في فرنسا.
وقالت اللجنة المنظمة إنه ستتم إقامة النسخة الأولى من مسابقة "تشو سو مي" الغنائية الكلاسكية الدولية في "شاتو دي لا فيرتيه إنبو"، وهي قلعة من العصور الوسطى في وادي اللوار في فرنسا، خلال الفترة من السابع وحتى الثالث عشر من شهر يوليو القادم.
وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي تقيم المغنية "تشو" مسابقة غنائية تحمل اسمها.
وسوف تقام المسابقة كل عامين لاكتشاف النجوم ذوي المهارات الكامنة، وإتاحة فرص لنجوم الأوبرا الواعدين لعرض قدراتهم العالية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية حول العالم.
ويمكن للمغنين والمغنيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و32 عاما المشاركة في هذه المسابقة، وسوف يتم منح 50 ألف يورو للفائز بالمركز الأول، و20 ألف يورو و10 آلاف يورو للفائزين الثاني والثالث على التوالي.
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