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المحلية

الشرطة تستجوب مسؤولي الجمعية الطبية الكورية بدءا من اليوم الأربعاء

Write: 2024-03-06 11:09:04Update: 2024-03-06 11:11:48

الشرطة تستجوب مسؤولي الجمعية الطبية الكورية بدءا من اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

استدعت الشرطة الكورية خمسة مسؤولين سابقين وحاليين في الجمعية الطبية الكورية لاستجوابهم بشأن الإضراب المستمر للأطباء المتدربين.
وقامت وحدة التحقيقات في الجرائم العامة في وكالة شرطة العاصمة سيول، باستدعاء "جو سو هو" المتحدث باسم لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية للمثول للاستجواب في الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أيضا استجواب رئيس الجمعية الطبية الكورية السابق "نوه هوان كيو" يوم السبت. ومن ناحية أخرى، يقوم ثلاثة مسؤولين آخرين في الجمعية بتنسيق مواعيد استجوابهم مع الشرطة.
وكانت وزارة الصحة قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة يوم الثلاثاء الماضي ضد المسؤولين الخمسة بتهم متعددة، بما في ذلك انتهاك قانون الطب وعرقلة الأعمال.
وبعد ذلك داهم محققو الشرطة مكاتب المسؤولين الخمسة ولجنة الطوارئ التابعة للجمعية الطبية الكورية للحصول على الأدلة ذات الصلة، واستصدروا أمرا بمنع أولئك المسؤولين من مغادرة البلاد.
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